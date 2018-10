Prinzessin Eugenie: Hochzeit im Schatten von Harry

Imposantes Schloss in der Nähe von London

Dabei heiraten viele Royals in dem imposanten Schloss in der Nähe von London - ohne dass dies kritisiert wird. Am 19. Mai schlossen dort Harry (34), der Sechste in der Thronfolge, und Meghan (37) den Bund fürs Leben. Genau wie die beiden wollen Prinzessin Eugenie und ihr Liebster bei ihrer Hochzeit die Öffentlichkeit dabei haben.