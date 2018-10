Schock! Rapid-Verteidiger mit acht Stichen genäht

Es war ein Kopfballduell kurz vor dem Fünfer der Grün-Weißen, bei dem der Stürmer der Schotten, statt den Ball zu treffen, etwas ungestüm auf Barac einköpfelte. Der Ball flog an den beiden vorbei, Barac musste an der Seitenlinie behandelt werden und blutete stark. Am Ende musste der Innenverteidiger über dem Auge mit acht Stichen genäht werden, wie Neo-Rapid-Trainer Didi Kühbauer nach dem Match berichtete. Kühbauer befürchtet eine Pause für den Kroaten.