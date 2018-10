Ehemaliger AK-Präsident Herbert Tumpel gestorben

Die AK würdigte in ihrer Aussendung die Leistungen Tumpels. In den 16 Jahren an der Spitze der Arbeitnehmervertretung habe Tumpel für zahlreiche Reformen und einen tief greifenden Umbau und Ausbau der AK-Leistungen im Rahmen des Programms „AK plus“ gesorgt. Politisch sei Tumpel für den Ausgleich der Kräfte und Fraktionen in der Interessenvertretung der Arbeitnehmer und einen kompromisslosen Kurs für die Rechte der Arbeitnehmer gestanden.