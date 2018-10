Forscher finden ersten Hinweis auf einen Exomond

Hinweise in „Kepler“-Daten gefunden

In den Daten, die „Kepler“ zur Erde funkte, fanden die Forscher aber auch Anzeichen für eine zweite, schwächere Verdunkelung (siehe Grafik unten), die entweder vor oder nach dem Passieren des Planeten gemessen wurde . Also genau das, was man erwarten würde, wenn ein Exomond um Kepler-1625b kreist, so Kipping und Teachey, die dem mutmaßlichen Mond den vorläufigen Katalognamen Kepler-1625b i (oder kurz „Neptmoon“) verpassten.