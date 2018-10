Trump half seinem Vater mit Steuertricksereien

Trumps Versprechen, die Steuern für Unternehmen in den USA senken zu wollen, hat er offenbar - was seine eigene Familie betrifft - gehalten. Zusammen mit seinen Geschwistern habe er zum Zweck der Steuervermeidung Scheinfirmen gegründet. An diese flossen Werte im Volumen von heute mindestens 413 Millionen Dollar (gut 350 Millionen Euro), berichtete die „New York Times“ am Dienstag.