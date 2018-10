Campus Süd: Moderner Schulstandort in St. Ruprecht

„Nun finden über 300 Schüler Platz am Campus“, erklären Bildungsreferent Stadtrat Franz Petritz und Direktor Robert Germ. Auch die Polytechnische Schule (ehemals in der Westschule) wurde integriert. Während der Umbauphase lief der Schulbetrieb weiter. St. Ruprecht soll damit einen weiteren Schritt in Richtung des wichtigsten Klagenfurter Bildungsstandortes machen.