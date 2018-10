Giftbrief an Trump im Pentagon abgefangen!

Großalarm für das FBI: Nachdem in der Poststelle des Pentagon am Dienstag mehrere Briefe mit einer verdächtigen Substanz entdeckt worden waren, tauchte nun ein weiterer Brief auf - diesmal allerdings direkt an den US-Präsidenten Donald Trump adressiert. US-Medien vermuten, es dürfte sich um Rizin handeln, zwei positive Proben sollen bereits entnommen worden sein.