Hamlet hadert mit dem Machtsystem

Aber was zeichnet den jungen deutschen Mimen, der seit 2016 Mitglied des Landestheater-Ensembles ist, als Hamlet aus? „Er besticht durch große Emotionen, gleichzeitig aber auch enorme Körperlichkeit, so dass sich in seiner Darstellung gar nicht die Frage stellt, ob Hamlet wirklich verrückt ist, oder sich bloß so gibt. Er verliert innerhalb von 24 Stunden alle Bezugspersonen, zunächst den Vater, dann die Mutter, und letztendlich auch noch seine Geliebte Ophelia. Das treibt ihn in Einsamkeit und Trauer, die sich Hamlets Vater, der ihm als Geist erscheint, für seine Rache an seinem Mörder zunutze macht. All das lässt ihn verzweifeln“, so die Regisseurin, die die Frage aufwirft, ob Rache durch Mord einem Hamlet gemäß ist, oder er seinen Widersacher nicht doch lieber mit seinem Intellekt das Handwerk legt. „Außerdem hadert Hamlet mit dem Machtsystem, und spielt mit dem Gedanken, ob es nicht ohnehin längst an der Zeit für einen Wechsel an der Spitze gewesen, und Claudius, sein Onkel nicht doch der bessere Thronfolger sei. Aber rechtfertigt dies einen Brudermord?“