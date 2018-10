Mordfall Thaur: Lebenslang für Italiener bestätigt

Milderndes?

Die Verteidigung machte in der kurzen Berufungsverhandlung unter anderem geltend, dass die Sicherstellung der Beute als mildernd zu werten sei. Das Oberlandesgericht verwies auf die massiven Vorstrafen des Italieners. Er war schon 2014 in Deutschland aufgefallen. Damals hatte er zwei Männer in einem Hotel mit Schlafmitteln betäubt und sie dann um 9000 Euro sowie Handys erleichtert.