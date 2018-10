Mit fingierten Autoschäden Versicherungen geprellt

Eine goldene Nase wollte sich ein Unternehmer mit Werkstätten in Niederösterreich und im Burgenland verdienen - freilich mit illegalen Mitteln. So rechnete der Chef bei Versicherungen angebliche Reparaturen ab, die es nie gab. Zudem fingierte jahrelang er Schäden an Autos. Das Urteil: ein Jahr bedingt plus Geldstrafe.