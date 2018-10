Millionen Zugvögel werden in Malta grausam getötet

Etwa 230 Brutvogelarten nisten noch in Österreich, viele davon sind weit reisende Fiepser und Piepser. „Wer von unseren Schützlingen in den Süden fliegt, tritt eine brandgefährliche Reise an“, so Experte Norbert Teufelbauer. Ihm liegt – als drastisches Beispiel – die Turteltaube am Herzen: „Vor 20 Jahren gab es bei uns 15.000 Brutpaare, heute ist das wundersame ,Turr-turr’ verstummt.“ Die Ursache liegt in der illegalen Jagd entlang der Flugstrecken in die Winterquartiere – von Italien (wo im toskanischen Montalcino außerdem jährlich volksfestartig Singvögel gebraten serviert werden) bis nach Malta und Ägypten. FPÖ-Europamandatar Georg Mayer: „Brüssel schaut tatenlos zu, obwohl die Tiere europaweit geschützt sind.“