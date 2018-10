E-Bolide fegt von 0 auf 100 - in unter 2 Sekunden!

Blitzschnelle Elektro-Autos nehmen Fahrt auf

Einen vergleichbaren Elektro-Boliden bietet Rimac mit dem Concept One an: Dieser ist von 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 6 Sekunden und von 0 auf 300 km/h in 14 Sekunden! Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 355 km/h. Mit einer beeindruckenden Bilanz kann auch Tesla-Rivale Faraday Future aufwarten: Der FF 91 schafft es, 100 km/h n nur 2,39 Sekunden zu erreichen.