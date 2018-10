Topklub Celtic im Visier der „Salzburg-Prügler“

Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte ihr „Dauerfeuer“ fort, blieb in der Liga ohne Punktverlust, in dieser Saison weiter ohne Niederlage. Wenn am Donnerstag am zweiten Spieltag der Europa League-Gruppenphase der Glasgower Kultverein Celtic in der Mozartstadt gastiert, wollen die Bullen ihre Serie ausbauen.