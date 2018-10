Union Berlin nach Sieg in Ingolstadt Zweiter

Union Berlin hat in der zweiten deutschen Bundesliga wieder Platz zwei in der Tabelle übernommen! Der Klub aus der Hauptstadt feierte am Montag zum Abschluss der achten Runde einen 2:1-Auswärtssieg beim FC Ingolstadt und liegt drei Punkte hinter Tabellenführer 1. FC Köln auf einem Aufstiegsplatz.