Frau (63) starb bei Auffahrunfall nach Reifenpanne

Mann mit Kleintransporter übersah Pkw

Ein 34 Jahre alter Mann aus Knittelfeld, mit seinem Kleintransporter ebenfalls in Richtung Linz unterwegs, übersah den am Pannenstreifen und teilweise am ersten Fahrstreifen abgestellten PKW und fuhr diesem mit etwa 120 Stundenkilometern ungebremst auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der stehende Wagen gegen die Randleitschiene geschleudert und kam im Anschluss entgegen der Fahrtrichtung am ersten Fahrstreifen zum Stillstand, berichtete die Polizei.