Tatort E-Tankstelle: Kassa leer

Frische Energie tanken können Besitzer von E-Autos und E-Bikes an der Elektrotankstelle der Campinganlage beim Ausee. Doch neben Öko-Pionieren dürfte diese Anlage in Blindenmarkt auch Profi-Dieben bekannt sein. Die Unbekannten brachen in einem unbeobachteten Moment den Kassenautomaten auf. „Es scheint sich nicht um eine Kurzschluss-, sondern eine genau geplante Aktion gehandelt haben. Denn die Täter haben gezielt die gefüllte Geldbox geplündert“, heißt es dazu.