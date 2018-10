Merkel-Idee: Ein eigener Sicherheitsrat für die EU

Ende der Einstimmigkeit höchst umstritten

Das Konzept eines Sicherheitsrates in der EU, in dem nicht alle künftigen 27 EU-Mitgliedsstaaten zugleich vertreten sind, war bereits in der Vergangenheit auf den Tisch gelegt worden. Ein rotierendes System würde bedeuten, dass entweder die großen Länder immer präsent sind und die kleinen EU-Staaten sich abwechseln müssen - oder aber, dass auch große EU-Staaten wie Deutschland oder Frankreich teilweise nicht über die EU-Außenpolitik mitbestimmen könnten. Beides ist - ebenso wie ein damit verbundenes Ende des Einstimmigkeitsprinzips - höchst umstritten.