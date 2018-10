Henrik Kristoffersen: „Ich liebe Österreich!“

Noch knapp vier Wochen bis zum Ski-Weltcup-Saisonauftakt in Sölden! Norwegens Superstars Henrik Kristoffersen ist bereit für einen neuerlich intensiven Zweikampf mit Marcel Hirscher. In einem Interview mit dem Red Bull Contentpool spricht Kristoffersen über seine „sehr freundschaftliche“ Beziehung zu Hirscher. Und: „Ich lebe in Österreich, ich liebe Österreich.“