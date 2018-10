Wolffhardt/Weratschnig knapp an Edelmetall vorbei

Nadine Weratschnig als Vierte und Viktoria Wolffhardt als Fünfte haben bei der Kanu-Wildwasser-WM in Rio de Janeiro im Canadier-Einer-Finale am Sonntag Edelmetall nur knapp verpasst! Den Österreicherinnen fehlten lediglich 41 bzw. 57 Hundertstel auf Bronzemedaillen-Gewinnerin Tereza Fiserova (CZE). Der Sieg ging an Favoritin Jessica Fox (AUS) vor Mallory Franklin (GBR).