Zwei Vereinshäuser in unmittelbarer Nähe geknackt

In der Zeit zwischen 29. September, 21 Uhr und 30. September, 7 Uhr, zwängten die Unbekannten ein Fenster des Vereinshauses auf und gelangten so in Riegersburg in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit der Beute. Es entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.