Tiroler Meisterstück am Matterhorn

Swarovski veredelte vier Luxus-Kabinen

Know how aus Tirol - von Swarovski in Wattens - beinhaltet auch ein Clou der Superbahn: Denn vier von 25 Kabinen verfügen über einen Glasboden, der Tiefblicke von bis zu 170 Meter eröffnet. Ein Kick, den sich die Zermatter extra zahlen lassen - zum Normalpreis von 80 bis 110 Franken pro Bergfahrt kommen noch 15 Franken hinzu. Für diese „Crystal Ride Kabinen“ gibt es eine extra Warteschlange. Swarovski sorgte auch für die Glitzer-Optik dieser Kabinen. Abzusehen ist, dass gerade die vielen asiatischen Besucher auf dieses Extra nicht verzichten wollen.