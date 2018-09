Wolffhardt und Weratschnig im Canadier-Finale

Viktoria Wolffhardt als Fünfte und Nadine Weratschnig als Zehnte haben bei der Kanu-Wildwasser-WM in Rio de Janeiro im Canadier-Einer am Samstag das Finale erreicht. Weratschnig wird das Finale der Top-10 am Sonntag ab 15.03 Uhr MESZ eröffnen. Im Kajak-Einer der Herren scheiterte Felix Oschmautz hingegen als Semifinal-14.