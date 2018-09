Fivers lösen Leader Graz nach 34:33 über Linz ab

ÖHB-Damen verlieren auch zweiten Test gegen Spanien

Abseits des Liga-Alltags verloren indes Österreichs Handball-Frauen in Madrid auch ein zweites Testspiel gegen Spanien - im Unterschied zum Vortag immerhin nur hauchdünn. Die ÖHB-Equipe musste sich nach dem 22:32 vom Freitag nur mit 26:28 (11:16) geschlagen geben. Nach dem Pausenrückstand zeigten die ÖHB-Damen eine sehenswerte Aufholjagd, Sonja Frey erzielte in der 38. Minute per Siebenmeter den Ausgleich zum 18:18. Mirela Dedic brachte Österreich kurz darauf erstmals mit 19:18 in Führung.