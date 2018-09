Erdogan schwingt in Köln erneut die Rassismuskeule

Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstagabend die DITIB-Moschee in Köln eröffnet. Rund 3000 Polizisten sorgten für die Sicherheit des Staatschefs. Knapp 2000 Demonstranten hatten sich zu Protestkundgebungen unter dem Motto „Erdogan Not Welcome“ am Rhein-Ufer versammelt. Die Veranstaltungen gingen ohne Zwischenfälle zu Ende. Weit mehr Erdogan-Anhänger waren nach Köln geströmt, um die Eröffnung eines der repräsentativsten Moschee-Bauten Europas zu verfolgen. Dabei sprach Erdogan von einem „erfolgreichen Besuch“, bei dem die deutsch-türkische Freundschaft vertieft worden sei. Kritik übte er am „rassistischen“ Umgang mit dem Fall Özil.