Özil-Hammer: Team-Rücktritt wegen Rassismus!

Mesut Özil hat am Sonntag via Twitter seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt gegeben. Der 29-jährige Weltmeister von 2014 zog damit die Konsequenzen aus der öffentlichen Kritik und den Attacken wegen seiner Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM, die er offenbar nicht bereut: „Ich würde es wieder so machen!“ Und er bezichtigte den deutschen Fußball-Bund (DFB) sogar des Rassismus, bezeichnete Präsident Reinhard Grindel als völlig inkompetent. Völlig ünrühmlich für einen Spieler wie Özil, sich derart zu disqualifizieren.