Bei Watzmann-Tour 15 Meter ins Seil gestürzt

Mit dem Hubschrauber gerettet werden musste am Freitagabend ein Tscheche (40), der an der Wasserfallwand auf der Ostseite des Watzmanns 15 Meter ins Seil gestürzt war. Der Mann war mit einem gleichaltrigen Urlauber unterwegs gewesen. Die beiden wollten über den Berchtesgadener Weg zur Südspitze, als es zu dem Unglück kam. Der Vorsteiger verlor an der Wasserfall-Wand den Halt und stürzte ins Seil. Sein Kamerad schlug Alarm. Da eine Schlechtwetter-Front aufzog, mussten sich die Helfer beeilen. Zwei Bergretter wurden zum Unglücksort geflogen. Sie sicherten den Verletzten am Tau. Er wurde ins Spital geflogen.