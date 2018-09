Retter riskieren auf der B 320 ihr eigenes Leben

Vier Stützpunkte hat das Rote Kreuz entlang der B 320. Die Retter bringen sich täglich selbst in Gefahr, wenn sie im dichten Verkehr zu Einsätzen müssen. Und die Leute vom Kriseninterventionsteam betreuen nicht nur Opfer und Angehörige, sondern auch die eigenen Kollegen. In die Straßenplanung will sich Bezirksgeschäftsführer Ronald Vala aber nicht einmischen.