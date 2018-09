Rapid: Gogo droht just gegen Didi das Aus

Didi hoch im Kurs

Nur dann hat er eine Chance, auch am 20. Oktober in Hartberg auf der Rapid-Bank zu sitzen. Wobei die Gerüchte um seinen möglichen Nachfolger an diesem Wochenende zusätzlich angeheizt werden: Denn mit St. Pölten kommt am Samstag die grün-weiße Legende Didi Kühbauer ins Allianz-Stadion. Jener Kühbauer, der im November 2016 in einem Hearing Damir Canadi im Rennen um die Büskens-Nachfolge unterlegen war, bei den Rapid-Fans hoch im Kurs ist.