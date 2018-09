Europameister Russland überraschend ausgeschieden

Volleyball-Europameister Russland ist bei der Herren-WM ausgeschieden! Die Russen unterlagen den USA am Donnerstag in Turin im zweiten Gruppenspiel des „Final 6“ glatt 0:3 (-22,-23,-23), wodurch neben den Amerikanern auch Brasilien das Halbfinale erreichte. Im abschließenden Spiel der Gruppe I am Freitag ermitteln die USA und Brasilien den Gruppensieger.