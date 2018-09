Österreicher fordern mehr Sport für Kinder

„Die ersten Jahre des Lebens ermöglichen Kindern eine große Chance, um ein lebenslanges Bekenntnis zu Bewegung und Sport zu erlangen. Positive Erfahrungen mit unterschiedlichen Sportarten und gemeinsame Erlebnisse mit der Familie stehen dabei im Mittelpunkt - genau darin wollen wir unsere Kunden unterstützen“, erklärt Mathias Boenke.



Unglaubliche 95 % der Österreicher sind der Meinung, dass Kinder viel mehr Sport betreiben sollten und die Österreicher lassen sich das auch was kosten. Rund € 276 jährlich geben Herr und Frau Österreicher für die sportlichen Aktivitäten ihrer Kinder aus. „Wir lesen aus diesen Zahlen durchaus auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag heraus. Es gibt immer weniger Vereine, die Schulsportaktivitäten sind auf ein Minimum reduziert und die Kinder sind immer mehr den Verlockungen von Computer und Handys ausgesetzt. Da wollen wir einen bewussten Gegenpunkt setzen und Sport für Familien attraktiv machen“, informiert Mathias Boenke.



Die Bike-Nation Österreich

Egal ob jung oder alt, ob in Wien oder am Arlberg zu Hause, biken steht bei den Österreichern ganz vorne auf der Beliebtheitsskala. Jeder zweite Österreicher radelt aktiv und regelmäßig, am liebsten mit dem Mountainbike, gefolgt vom City- und Trekkingbike. 47,3 % der Österreicher nutzen ihr Rad einmal oder mehrmals pro Woche, rund 11 % sogar täglich und das durchschnittlich mehr als 60 Minuten pro Fahrt. Ausflüge in die Natur sind die beliebtesten Ziele (54,2 %), nur 15 % nutzen das Rad ausschließlich als Verkehrsmittel im Stadtgebiet. Auch der E-Bike-Trend schreitet zügig voran. Für rund ein Drittel der E-Bike-Besitzer ist ihr Pedelec nicht mehr aus dem Leben wegzudenken und sie wollen es möglichst oft nutzen. Mehr als 750.000 Österreicher gaben an, in Kürze ein E-Bike kaufen zu wollen. „Diesem Trend tragen wir schon seit Jahren Rechnung und bieten hier vielfältige Modelle und Top-Beratung. Die Österreicher nutzen das E-Bike, um damit steilere und weitere Strecken zurücklegen zu können, aber auch um ihre Gelenke zu schonen“, berichtet Ralph Hofmann, Head of Marketing INTERSPORT Austria.



Das Thema Sicherheit ist beim Radfahren enorm wichtig, so trägt jeder 2. Radfahrer einen Helm, bei den E-Bikern ist die Zahl etwas höher, hier fahren 62 % ihr Bike nur mit Helm. Trotzdem: Rund ein Drittel der Radfahrer verwendet keine Schutzausrüstung, wobei der Anteil der Frauen wesentlich höher ist als jener der Männer.(Frauen 40,2 %, Männer 25,9 %). „Hier ist noch sehr viel Luft nach oben, deshalb appellieren wir ganz offen an die Österreicher: Seid euren Kindern ein gutes Vorbild, achtet auf eure Sicherheit und setzt beim Radfahren einen Helm auf!“, so Ralph Hofmann auffordernd.