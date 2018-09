Ausstellungen über Vietnam, Haare und freie Liebe

1968 in der Stahlstadt

Im Nordico wird es „linzerisch“. Denn in der Stahlstadt „wehte auch kein Mailüfterl“, so Schöllhammer. Künstler, neue Linke oder engagierte Jugendliche widmeten sich der Frauen-. Friedens- oder Umweltbewegung. Im authentischen, sehenswerten „Archiv des Aufbruchs“ verfolgt man die Rebellion in der Mode, man schwärmt anhand von Schallplatten, Plakaten, Protest-Dokumenten oder Soundtracks von einer Zeit, in der Mitbestimmung und Demokratisierung lautstark verlangt worden ist - vielleicht liegt darin die besondere Aktualität dieser Ausstellungen.