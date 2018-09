NATO plant größtes Manöver seit dem Kalten Krieg

Das in vier Wochen beginnende NATO-Manöver „Trident Juncture 2018“ soll das größte des Bündnisses seit dem Ende des Kalten Krieges werden. Nach dem jüngsten Planungsstand werden an der Übung in Norwegen mehr als 44.000 Soldaten aus etwa 30 NATO- und Partnerstaaten teilnehmen, wie Militärkreise in Brüssel bestätigten. Erst vor Kurzem - vom 11. bis 15. September - hatte Russland 300.000 Soldaten ins größten Manöver seit sowjetischen Zeiten geschickt.