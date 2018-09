Putins Mega-Manöver: Säbelrasseln in Sibirien

Russland will Befürchtungen anderer Länder zerstreuen

Im Kriegsgebiet Ostukraine ist die Lage gespannt nach der Ermordung des von Russland unterstützten Separatistenführers von Donezk, Alexander Sachartschenko. Anders als 2017 bemüht sich die russische Militärführung diesmal aber, Befürchtungen in anderen Ländern zu entkräften. Damals hatte Russland an seiner Westgrenze geübt, was die Nachbarstaaten im Baltikum sowie Polen und die Ukraine als Bedrohung empfanden. Die NATO hielt Moskau vor, mehr Soldaten einzusetzen als angekündigt.