Trumps Richterkandidat: Nächste Zeugin meldet sich

Kavanaugh ist Trumps Wunschkandidat für den freien Richterposten am Supreme Court. Der Justizausschuss des US-Senats soll am Freitag über die Nominierung des erzkonservativen Juristen abstimmen. Einen Tag zuvor will die Professorin Christiane Blasey Ford im Justizausschuss zu ihren Anschuldigungen gegen Kavanaugh aussagen. Sie wirft dem Juristen vor, dieser habe sie bei einer Schülerparty in den 80er-Jahren zu vergewaltigen versucht. Eine weitere Frau, Deborah Ramirez, hatte sich im „New Yorker“ mit dem Vorwurf gemeldet, Kavanaugh habe ihr während einer Studentenparty an der Eliteuniversität Yale in den 80er-Jahren sein Geschlechtsteil ins Gesicht gedrückt.