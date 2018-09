Bluttat vor Berufsschule: Motiv weiterhin unklar!

Nachdem ein 19-Jähriger am Dienstagabend vor einer Berufsschule in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Zuge eines Streits zwei 16-Jährige mit einem Klappmesser attackiert und verletzt hatte, ist das Motiv auch am Mittwochnachmittag noch unklar geblieben. Eine Befragung der drei Betroffenen war laut LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund bisher nicht möglich.