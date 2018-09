Bursch (19) attackierte zwei Schüler mit Messer

Schier unglaubliche Szenen spielten sich am Dienstagabend bei der Berufsschule für Bautechnik und Malerei in Absam in Tirol ab! Ein 19-jähriger Einheimischer ging mit einem Messer auf zwei 16-jährige Schüler los. Alle drei Beteiligten wurden verletzt, der Angreifer offenbar am schwersten.