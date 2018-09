Neues Toihaus-Duo berührt

Aber nun zu den zwei bevorstehenden Produktionen: Schon am 12. Oktober steht das Erwachsenen-Stück „Empathie mit einer Gummihand“ am Programm, bei dem sich Tänzer und Musiker auf eine Reise an die Grenzen der Wahrnehmung begeben. „Nachdem das Leitthema der neuen Spielzeit “Berührungen„ ist, wirft die Produktion u.a. Fragen auf wie: Was passiert mit mir, wenn ich auf etwas treffe, das nicht den gewohnten Sinneseindrücken entspricht?, bzw. Was kann ich mit meinen Sinnen ,begreifen’ - und was entzieht sich dieser Wahrnehmung? Es geht um den Kippmoment, den Moment zwischen Illusion und Wirklichkeit“, so Böhnisch.