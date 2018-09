Gericht streicht Le-Pen-Partei eine Million Euro

Insgesamt erhält die notorisch mit Geldproblemen kämpfende RN 4,5 Millionen Euro aus öffentlichen Kassen. Le Pen wirft der Justiz vor, ihre Partei in die Pleite treiben zu wollen. Sie kündigte Rechtsmittel gegen das nunmehrige Urteil an. Der Fall geht somit an das Kassationsgericht als höchste Instanz.