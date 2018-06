Le Pen muss EU-Parlament 300.000 Euro zurückzahlen

Assistentin arbeitete in FN-Parteizentrale statt im EU-Parlament

Le Pen hatte die Mitarbeiterin als parlamentarische Assistentin angestellt, tatsächlich soll sie aber als ihre Büroleiterin in der FN-Parteizentrale bei Paris gearbeitet haben. Vorwürfe gibt es auch bezüglich eines Leibwächters Le Pens, der als Parlamentsmitarbeiter angestellt gewesen sein soll. Die französische Justiz ermittelt seit 2017 wegen des Verdachts auf Veruntreuung von EU-Mitteln. Le Pen kann gegen diese Entscheidung in erster Instanz noch vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. „Wir werden gegen diese Entscheidung Berufung einlegen“, sagte Le Pen der Nachrichtenagentur AFP. Das Gericht in Luxemburg habe nicht in der Sache entschieden, sondern die Abweisung ihrer Klage mit einem „Verfahrensaspekt“ begründet, sagte sie zur Begründung.