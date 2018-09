Köchin betäubt Hummer aus Mitleid mit Marihuana

Um zu sehen, ob die Drogen wirkt, legte Köchin Charlotte Chill den ausgewählten Hummer namens „Roscoe“ in der Küche für ein paar Minuten in eine mit Wasser bedeckte Box und blies Marihuana-Rauch in das Wasser. Die Köchin des Restaurants „Charlotte’s Legendary Lobster Pound“ in Southwest Harbour hoffte, dass das Schalentier sediert und seinen Tod weniger traumatisch erleben würde.