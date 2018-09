„Feindesland“ und eine Erbschaft in der Schweiz

Am Dienstag ist der Buwog-Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere fortgesetzt worden. Gleich zu Beginn herrschte Verwirrung um die Sitzordnung. Da die Befragung des Hauptangeklagten noch immer nicht zu Ende war, standen Grassers Anwälten Manfred Ainedter und Norbert Wess zwei Plätze von der Richterin aus gesehen rechts unmittelbar nach den Staatsanwälten zu. Zunächst fanden sich aber keine freien Sessel. Als ein Sitz frei wurde, beklagte Ainedter, dieser sei zwischen den Privatbeteiligten - also „im Feindesland“. Nach kurzer Aufregung fanden aber auf Anweisung der Richterin alle den ihnen zugewiesenen Platz und die Befragung konnte beginnen. Grassers Befragung fand am Dienstag vorerst ein Ende. Nun steht der Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki im Mittelpunkt des Interesses.