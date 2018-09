„Feuerstier“ tötet Spanier bei grausamem Festival

Die für die Tiere qualvolle Tradition, die in der spanischen Stadt Jerico praktiziert wird, nennt sich „Toro Embolado“ (Feuerstier). Heuer endete dieser Brauch für einen älteren Gast des Festivals tödlich. Der 71-jährige Rogelio Rodrigo befand sich in der Stierkampfarena, als der Bulle mit den brennenden Fackeln an den Hörnern in die Manege geführt wurde.