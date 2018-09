Schnäppchen: Haustierzubehör bis zu -35 Prozent

Dieses Katzenklo macht nicht nur die Katze froh. Denn es reinigt sich quasi von selbst. Und das funktioniert so: Sobald Ihre Katze das nötige Geschäft verrichtet hat, beginnen absorbierende Kristalle die Nässe aufzusaugen und die festen Rückstände zu trocknen. Mit dem Verlassen des Kistchens aktiviert die Katze Sensoren, die wiederum einstellungsabhängig nach fünf, zehn oder zwanzig Minuten den Edelstahl-Reinigungsriechen in Kraft setzen. Der befördert den Abfall leise in eine abgeschlossene Kammer.



Die Sensoren reagieren natürlich auch auf das mögliche Zurückkommen der Katze und stoppen in diesem Fall sofort den Vorgang. Außerdem dokumentiert der Gesundheitsmonitor die Häufigkeit der Toilettengänge. Da die auslaufsichere Streuschale komplett entfernt und durch eine neue ersetzt wird, kommen Sie nie in direkten Kontakt mit den Abfällen.