Gogl und Brändle mit Trek WM-7. im Team-Zeitfahren

Nur zwei der für das WM-Straßenrennen nominierten Österreicher sind nach dem Auftakt der Rad-Titelkämpfe in Tirol zufrieden gewesen: Michael Gogl erreichte gemeinsam mit Matthias Brändle mit der Trek-Equipe im Mannschaftszeitfahren am Sonntag den siebenten Rang! Die hochgesteckten Erwartungen des ÖRV-Quartetts im Bora-Rennstall erfüllten sich indes nicht, es blieb nur der achte Rang. Die Goldmedaille ging an das Team Quick-Step, nach 62,4 km vom Ötztal nach Innsbruck bzw. 1:07:25,94 Stunden hatte das siegreiche Sextett 18,46 Sekunden Vorsprung auf den Titelverteidiger Sunweb. Nur weitere 1,09 Sekunden zurück holte BMC Racing Bronze.