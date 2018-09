Wolfgang Rehner: Fokus auf Ökumene und Randgruppen

In der Grazer Heilandskirche fand am Sonntag die feierliche Amtseinführung, zelebriert von Bischof Michael Bünker, statt. In seiner Predigt betonte Wolfgang Rehner, dass „besonderes Augenmerk den Randgruppen“ in unserer Gesellschaft geschenkt werden müsse. Außerdem appellierte der Superintendent an die ökumenische und innerevangelische Verbundenheit.