Nun auch in Neuseeland Stecknadeln in Erdbeeren

Die Aufregung über Stecknadeln in abgepackten Erdbeeren aus Australien hat nun auch das benachbarte Neuseeland erreicht: Die Supermarktkette Countdown informierte am Sonntag ihre Kunden darüber, dass in einer Packung mit australischen Erdbeeren in einem ihrer Geschäfte in Auckland Nadeln entdeckt worden seien. Die betroffene Charge sei daraufhin landesweit aus dem Verkauf genommen worden. Das Unternehmen riet seinen Kunden, alle Erdbeeren aus Australien vor dem Verzehr zunächst aufzuschneiden.