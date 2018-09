Gardos, Habesohn und Polcanova kämpfen um Gold!

Wahnsinn, schlichtweg sensationell! Nach Silber im Mixed-Bewerb spielen Österreichs Tischtennis-Stars am Sonntag bei der EM in Alicante auch in beiden Doppel-Bewerben um Gold. Rot-Weiß-Rot ist in den Finals bei den Damen durch Sofia Polcanova mit ihrer russischen Partnerin Jana Noskowa sowie bei den Herren durch Robert Gardos/Daniel Habesohn vertreten. Zudem erreichte Sofia Polcanova auch das Einzel-Semifinale, womit sie bei dieser EM drei (!) Medaillen fix hat. Phantastisch!