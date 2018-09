Johanneskirche Klagenfurt: Brandstifter geschnappt

Brandstiftung in Wohnung und Kirche

Tatverdächtig ist ein polizeilich bekannter 58-jähriger Pensionist aus Klagenfurt. Weil er in der Nähe der Kirche gesehen wurde, wurde in diese Richtung ermittelt. Der Mann ist geständig, den Brand in der evangelischen Kirche gelegt zu haben und das Altarkreuz mitgenommen zu haben. Dieses warf er jedoch kurz später weg. Polizeibeamte fanden es in einem Busch in der Nähe der Kirche.