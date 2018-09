„Das jüngste Gericht“: Die ersten Kandidatinnen

Wer sagt, dass immer nur die Großen den Kochlöffel schwingen müssen? In der neuen Kinderkoch-Show „Das jüngste Gericht“ auf PULS 4 (ab Sonntag, 18.15 Uhr, ab 19 Uhr sehen Sie die Folge hier auf krone.at) stellen begabte Nachwuchs-Chefs ihre Talente an Herd und Ofen unter Beweis - und kochen nicht nur Julia Furdea, sondern auch eine namhafte Jury nach Strich und Faden ein. In der ersten Folge kämpfen Paula und Chiara um die Kochkrone - und den Hauptpreis, eine Erlebnis-Kreuzfahrt für die ganze Familie!