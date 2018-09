„Das jüngste Gericht“: „Lasst die Kinder machen!“

Bei Laura Frühwald aus Reinsberg in Niederösterreich hat zu Hause die Mutter am Herd die Hosen an: „Bei uns kocht eindeutig die Mama am besten. Sie und meine Oma haben mir das Kochen beigebracht.“ Die 10-Jährige sieht die Teilnahme an der Sendung nicht nur als „tolle Erfahrung“, sie möchte später tatsächlich einmal TV-Köchin werden. „Oliver Hoffinger ist mein Vorbild. Er ist sehr professionell und hat so viel Spaß an dem, was er tut.“